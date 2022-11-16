 رئيسة الوزراء الإيطالية تدافع عن اصطحاب ابنتها إلى قمة مجموعة العشرين - بوابة الشروق
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رئيسة الوزراء الإيطالية تدافع عن اصطحاب ابنتها إلى قمة مجموعة العشرين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 11:13 م

دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن نفسها في مواجهة الانتقادات التي تعرضت لها بسبب اصطحاب ابنتها إلى قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وكتبت السياسية اليمينية المتطرفة على موقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إنها بعد يومين من "العمل الدؤوب"، واجهت "نقاشا لا يصدق" بشأن مدى ملائمة قيامها باصطحاب ابنتها لمدة أربعة أيام إلى قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وذكرت وسائل إعلام أمس الثلاثاء أن ميلوني سافرت إلى القمة بصحبة ابنتها (6 أعوام) وجليسة أطفال.

وسألت ميلوني الأشخاص الذين بدأوا النقاش قائلة "هل تعتقدون أن طريقة تربيتي لابنتي من شأنكم؟".

وأصرت ميلوني (45 عاما) زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف أن واجبها هو القيام بكل ما في وسعها من أجل إيطاليا بدون حرمان ابنتها من والدتها.

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