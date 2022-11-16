رئيس مجلس الدوما الروسي يدعو واشنطن وبروكسل إلى وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التوقف عن إرسال أسلحتهما إلى أوكرانيا، نظرًا لأن نظام كييف يبذل قصارى جهده لتصعيد الأمور أكثر.

وقال فولودين، في اجتماع للمجس اليوم أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن حادث سقوط صاروخ أوكراني على الأراضي البولندية ليس أول حالة من نوعها"، موضحًا أنه كان هناك حدث مماثل لطائرة مقاتلة في رومانيا، ومؤخرًا، حلقت طائرة بدون طيار تحمل قنبلة 120 كيلوجرامًا إلى كرواتيا".

وأضاف "يتعين على واشنطن وبروكسل التوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أيها الزملاء، دعونا نحاول التأكد من أن أعضاء البرلمان الأوروبي والمشرعين من الدول الأخرى لا يسمعون ذلك فحسب، بل يدركون أيضًا أن نظام كييف يبذل كل ما في وسعه لتصعيد النزاع".

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن الصاروخ الذي سقط على بلدة بشيفودوف البولندية لم تطلقه القوات الروسية وإنما القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي، لكنه سقط داخل الأراضي البولندية.

وبعد سقوط صاروخ داخل الأراضي البولندية، إثر جولة القصف الروسي على أوكرانيا، توالت ردود الفعل الدولية، خصوصا في البداية مع الاتهامات التي وجهت إلى موسكو بأنها تقف وراء الهجوم، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية.