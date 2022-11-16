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أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، باشتعال النيران في السفينة السياحية التركية «Mutiara Timur I»، قبالة سواحل بالي.

وقال موقع «أنتارا»، إن النيران اندلعت وسط تصاعد دخان أسود كثيف من السفينة، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأكد رئيس جهاز الأمن التابع للميناء، وقوع الحادث، قائلا: «كان هناك بالفعل حريق في سفينة موتيارا تيمور 1».

وأضاف أن القوات الجوية الإندونيسية شاركت في إجلاء الركاب، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

يذكر أن تركيا، شهدت وقوع انفجار بعد ظهر يوم الأحد في شارع استقلال السياحي وسط اسطنبول. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن مقتل 6 أشخاص.

فيما أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في وقت لاحق عن إصابة 82 شخصا، وأشار إلى أن سلطات البلاد اعتبرت الانفجار في اسطنبول هجوما إرهابيا ارتكبته امرأة.

وأعلن الأمن التركي في بيان: «اعتقال المدعوة أحلام البشير والحاملة للجنسية السورية، عند الساعة 2:50 فجرا، في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية (التفجير) بمنطقة إيسينلير في إسطنبول».

وأمس الثلاثاء، سمعت أصوات انفجارات جراء احتراق عدد من السيارات، بمنطقة حي الفاتح في مدينة إسطنبول.

وأفادت وسائل إعلام تركية باحتراق سيارة أثناء سيرها بحي الفاتح وسط اسطنبول، ما أدى إلى امتداد الحريق لـ5 مركبات كانت متوقفة في محيط المكان، حيث سمعت أصوات انفجارات أثناء الحريق أدت لحالة خوف وذعر.