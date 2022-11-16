أمريكا: يجب الحفاظ على زخم المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان وتجنب الاستفزازات

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان وتجنب الاستفزازات من الجانبين.



جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين بلينكن ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.



ورحب بلينكن -بحسب البيان- بالجهود التي تبذلها أرمينيا وأذربيجان لدعم محادثات السلام الثنائية عقب مفاوضات 7 نوفمبر، كما حث على استمرار التقدم في تحقيق نتائج ملموسة لدعم عملية السلام.



وكانت أرمينيا وأذربيجان عقدتا جلسة محادثات في واشنطن يوم 7 نوفمبر برعاية الولايات المتحدة بعد ساعات من تبادل الطرفين الاتهامات بشأن جولة قصف جديدة على طول حدودهما، في نزاع أسفر عن مقتل المئات في الأشهر الأخيرة.