تدفق المساعدات على منطقة تيجراي شمالي إثيوبيا بعد اتفاق السلام

تمكنت قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، تحمل موادا غذائية ومستلزمات طبية، من الدخول اليوم الأربعاء، إلى أجزاء من منطقة تيجراي، شمالي إثيوبيا، لم يكن يسمح بدخولها في السابق.



ويأتي ذلك بعد أسبوعين من التوصل لاتفاق سلام وضع حدا للحرب الأهلية في البلاد.



وغرد برنامج الأغذية العالمي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "سيتدفق المزيد من الغذاء، ومواد التغذية، والشحنات الطبية، في وقت وشيك، عبر جميع الطرق الممكنة،" بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



وكان الصراع على مدار العامين الماضيين، بين الحكومة الإثيوبية المركزية، بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، والمعارضين الموالين لجبهة تحرير تيجراي، التي تسيطر على المنطقة، أسفر عن عدم وصول المعونات للملايين، وتدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأخرى، وهناك حاجة لمليارات الدولارات لإعادة إعمارها.



ويأتي وصول قافلة برنامج الأغذية العالمية لتيجراي، بعد يوم من وصول مستلزمات طبية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ميكيلي، عاصمة تيجراي، كما أرسلت اللجنة أولى رحلاتها الجوية، الإنسانية، إلى مدينة شاير، خلال عامين.



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أمس الثلاثاء: "العمل معطل في بعض المرافق الصحية بتيجراي، في حين تفتقر المرافق المفتوحة إلى الأدوات الأساسية والمعدات، وإمدادات أخرى،" مضيفة أنها تأمل، بفضل مساعدات الأطراف المختلفة، "مواصلة عمليات التسلم بشكل منتظم وزيادة الاستجابة الإنسانية بشكل كبير".