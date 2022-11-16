 روسيا: نفذنا ضربات على أوكرانيا فقط على بعد 35 كيلو مترا من الحدود مع بولندا - بوابة الشروق
الأربعاء 16 نوفمبر 2022 1:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

روسيا: نفذنا ضربات على أوكرانيا فقط على بعد 35 كيلو مترا من الحدود مع بولندا

سارة أحمد
نشر في: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 12:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 12:01 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنه تم شن غارات دقيقة على أراضي أوكرانيا فقط وعلى بعد 35 كم من الحدود مع بولندا.

كما أشارت "الدفاع الروسية"، إلى أن روسيا شنت هجوما واسعا، أمس الثلاثاء، على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة في أوكرانيا، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الثلاثاء، بمقتل شخصين بعد أن أصابت "صواريخ روسية" قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا.

كما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن مسؤول استخباراتي أمريكي قوله إن شخصين قتلا من جراء سقوط "صواريخ روسية" في بولندا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك