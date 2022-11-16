وقع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عقداً بقيمة 4.2 مليار جنيه استرليني لبناء خمس سفن حربية من "تايب 26" للبحرية الملكية، وسط مخاوف أمنية من قبل بريطانيا وحلفائها تتعلق بالحرب الروسية-الأوكرانية.

وسيتم بناء السفن الحربية الجديدة في جلاسكو، باسكتلندا، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.. حيث تتوقع الحكومة البريطانية الانتهاء من بناء جميع السفن بحلول منتصف عام 2030، مع دخول الأولى الخدمة بحلول نهاية عام 2028 - بشرط عدم حدوث أي تأخير.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم /الثلاثاء/ أن شركة "بي إيه إي سيستمز" ستقوم ببناء السفن الجديدة، بالإضافة إلى السفن الثلاث التي يتم تصنيعها بالفعل بعد صفقة مماثلة في عام 2017.

وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة ستمضي قدما، وذلك أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين في بالي، بإندونيسيا.. وقال إن: "تصرفات روسيا تعرضنا جميعًا للخطر.. نظرًا لأننا نقدم للشعب الأوكراني الدعم الذي يحتاجه، فإننا نسخر أيضًا اتساع وعمق خبرة المملكة المتحدة لحماية أنفسنا وحلفائنا."

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الصفقة ستدعم 1700 وظيفة في اسكتلندا خلال العقد المقبل.

ويجري بالفعل تصنيع السفن "إتش إم إس بلفاست" و"إتش إم إس كارديف" و"إتش إم إس جلاسكو" في صفقة بقيمة 3.7 مليار جنيه استرليني.

كما سيتم تسمية السفن الخمس الجديدة على اسم مدن المملكة المتحدة، وتشمل "إتش إم إس بيرمنجهام، و"إتش إم إس نيوكاسل"، و"إتش إم إس إدنبره" و"إتش إم إس لندن" و"إتش إم إس شيفيلد" – حيث تمت تسمية الفرقاطة الأخيرة على اسم مدمرة من "تايب 42" التي تعرضت لهجوم قاتل خلال حرب فوكلاند قبل أربعين عامًا.