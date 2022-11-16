ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 4 راهبات من مؤسسة كنسية للأطفال في جزيرة إسكيا جنوبي البلاد بتهمة العنف ضد قاصرين.

وقالت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن النساء المتورطات هن رئيس المؤسسة و3 راهبات أخريات.

وتم إجراء التحقيق بدافع من مقطع فيديو يظهر إحدى الراهبات وهي تصفع طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات وتشد شعره تحت سمع وبصر آخرين.

ووفقا للشرطة، أظهر التسجيل شقيق الطفل البالغ من العمر 8 سنوات وهو يحاول التدخل لكنه تعرض للضرب من قبل الراهبة، مما أصابه بنزيف في الأنف.

وذكر البيان أن المنشأة الواقعة شمال جزيرة العطلات الشعبية، قبالة الساحل من نابولي، كانت تؤوي قاصرين ينتظرون رعاية أو تبني، بالإضافة إلى أطفال يعيشون هناك نتيجة لأمر من المحكمة.

وقال المحققون إنهم اكتشفوا حالات أخرى لقاصرين تعرضوا للضرب في الرقبة أو اليدين بالنعال. وتم إرسال إحدى الراهبات الأربع إلى السجن. ولم يعد يسمح للثلاثة الآخرين بدخول منطقة كامبانيا التي تنتمي إليها إسكيا، بناء على أمر من المحكمة.