علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال لزعماء العالم خلال اجتماع اليوم الأربعاء في إندونيسيا، إن ثمة مؤشرات على أن الصاروخ الذي أصاب قرية في شرق بولندا الثلاثاء كان صاروخا مضادا للطائرات أطلق من أوكرانيا.

ويقال إن بايدن تحدث عن صاروخ من منظومة إس-300 خلال اجتماع طارئ على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي. وقال للصحفيين بعد الاجتماع إن المعلومات الأولية تظهر أنه "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ قد أطلق من الأراضي الروسية.

وأصاب صاروخ مزرعة في قرية على بعد نحو 6 كيلومترات من الحدود البولندية مع أوكرانيا الساعة 0340 مساء بالتوقيت المحلي (1440 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل شخصين، وفقا لوزارة الخارجية البولندية.

وكانت وارسو قد أكدت في وقت سابق أن الصاروخ روسي الصنع، لكنها قالت إنه لا يزال من غير الواضح من أطلقه. وتستخدم كل من أوكرانيا وروسيا صواريخ سوفيتية التصميم، حيث تواصل موسكو شن حربها ضد البلد المجاور.