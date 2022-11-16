مقتل 6 أشخاص في كمين نصبه مسلحون لسيارة تابعة للشرطة شمال غرب باكستان

أعلن مسئولون باكستانيون اليوم الأربعاء، مقتل ستة أشخاص في كمين نصبه مسلحون واستهدف سيارة تابعة للشرطة شمال غرب البلاد.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الضابط بالشرطة الباكستانية راب نواز خان قوله إن الهجوم الذي وقع في منطقة "لاكي مروات" جاء خلال دورية روتينية كانت تقوم بها قوات الشرطة في المنطقة، مضيفا أن المهاجمين تمكنوا من الفرار على دراجات نارية.



وأضاف خان أن تعزيزات قد وصلت إلى مكان الحادث وتم نقل جثث الضحايا إلى المستشفى، مشيرا إلى أن تحقيقا قد بدأ للبحث عن الجناة.



ولم تعلن أي جماعة أو جهة مسئوليتها على الفور عن هذا الهجوم.