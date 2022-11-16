تراجع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان بنسبة 6ر4% خلال سبتمبر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال سبتمبر الماضي بنسبة 6ر4% شهريا إلى 868 مليار ين.
وجاء التراجع على خلاف توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاع الطلب بنسبة 7ر0% بعد تراجعه بنسبة 8ر5% خلال أغسطس الماضي.
وذكر مكتب الحكومة اليابانية أن الطلب على الآلات الأساسية ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 9ر2 % سنويا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 4ر7% بعد ارتفاعه بنسبة 7ر9% خلال أغسطس الماضي.
وسجل الطلب على الآلات الأساسية خلال الربع الثالث من العام الحالي ككل تراجعا بنسبة 6ر1% مقارنة بالربع الثاني، وارتفاعا بنسبة 9ر7% سنويا. ومن المتوقع نمو الطلب خلال الربع الأخير من العام بنسبة 6ر3% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3ر5% سنويا.