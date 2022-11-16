تراجع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان بنسبة 6ر4% خلال سبتمبر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال سبتمبر الماضي بنسبة 6ر4% شهريا إلى 868 مليار ين.

وجاء التراجع على خلاف توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاع الطلب بنسبة 7ر0% بعد تراجعه بنسبة 8ر5% خلال أغسطس الماضي.

وذكر مكتب الحكومة اليابانية أن الطلب على الآلات الأساسية ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 9ر2 % سنويا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 4ر7% بعد ارتفاعه بنسبة 7ر9% خلال أغسطس الماضي.

وسجل الطلب على الآلات الأساسية خلال الربع الثالث من العام الحالي ككل تراجعا بنسبة 6ر1% مقارنة بالربع الثاني، وارتفاعا بنسبة 9ر7% سنويا. ومن المتوقع نمو الطلب خلال الربع الأخير من العام بنسبة 6ر3% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3ر5% سنويا.