الرئيس البولندي يطمئن مواطنيه بعد ضربة صاروخية قرب الحدود مع أوكرانيا

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد خطر على المواطنين في أعقاب هجوم صاروخي قاتل على منطقة بولندية على الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف دودا، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي البولندي في وارسو، أنه لا يوجد حاليا "خطر واضح أو مباشر" على البلاد أو مواطنيها، موضحا أيضا أنه لا يوجد دليل على أن مثل هذا الحادث يمكن أن يتكرر مرة أخرى.

وكان صاروخ قد أصاب أمس الثلاثاء قرية بيجفودوف البولندية على بعد 6 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وتقول كل من القيادة البولندية وحلف شمال الأطلسي إن الضربة الصاروخية لم تكن هجوما متعمدا، وأن التحليل المبكر يظهر أنها إطلاقات عشوائية من الدفاعات الجوية الأوكرانية.