مشترو الغاز الأوروبيون مطالبون بتوقيع عقود لمدة 15 عاما لتأمين الإمدادات الأمريكية

توقع تقرير اقتصادي اضطرار الشركات الأوروبية المشترية للغاز الطبيعي المسال لتوقيع عقود مدتها 15 عاما، وهو ما يصل إلى 3 أمثال المدة المفضلة لمثل هذه العقود، إذا أرادت هذه الشركات تأمين حصولها على الإمدادات من منشآت التصدير الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير مؤسسة ماكنزي أند كو للاستشارات القول إن مطوري مشروعات إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يطلبون مثل هذه العقود طويلة الأجل لتأمين الحصول على مليارات الدولارات لتمويل هذه المشروعات.

وأشارت بلومبرج إلى أن العقود الأقصر مدى لشراء الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، هي المفضلة بسبب الغموض المحيط بمستقبل الطلب على هذه السلعة على المدى الطويل في ظل خطط الدول الأوروبية للتحول إلى مصادر طاقة أنظف خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن كل حسابات أوروبا في مجال الطاقة انقلبت رأسا على عقب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسية إلى أوروبا بنسبة كبيرة مما جعل أوروبا تندفع إلى شراء الغاز من مصادر عديدة وبخاصة الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وقالت شركة ماكينزي في تقريرها عن مسح مشتريي الغاز الطبيعي المسال إن "أوروبا تحتاج الغاز الآن، لكن الاحتياجات بعد 2025 غير مؤكدة في ظل سرعة وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وإدراك أن أسعار الغاز المرتفعة حاليا لن تظل عند هذه المستويات".