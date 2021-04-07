أثينا: إيران تطلق سراح ناقلتي نفط يونانيتين تحتجزهما منذ أشهر

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سمحت إيران لناقلتي نفط احتجزهما الحرس الثوري منذ مايو بمواصلة رحلتهما، حسبما قال التليفزيون الرسمي اليوناني نقلا عن حكومة أثينا.

وقد اندلع نزاع بين أثينا وطهران قبل سبعة أشهر بعدما احتجزت السلطات اليونانية الناقلة "لانا" التي كانت محملة بنفط إيراني.

وقال التقرير إن إيران ردت باحتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين "دلتا بوسيدون" و"برودنت وورير" في الخليج، وقد قامت الآن بإطلاق سراحهما.

وقد سعت الناقلة "لانا"، التي كانت تحمل العلم الروسي في ذلك الوقت، إلى الاحتماء بالقرب من جزيرة وابية اليونانية في 14 أبريل بسبب عاصفة قوية في بحر إيجة.

اكتشفت السلطات اليونانية أن السفينة تحمل نفطا إيرانيا. وتردد أن السلطات الأمريكية طلبت من اليونان احتجاز الناقلة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وتم نقل النفط إلى ناقلة أخرى انتظارا لنقل السفينة إلى الولايات المتحدة، إلا أن القضاء اليوناني قرر في يونيو وقف هذه الخطوة.

وغادرت السفينة "لانا" الخليج قبالة جزيرة بيرايوس اليوناني اليوم الأربعاء.