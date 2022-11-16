وزيرة الداخلية الألمانية تدعو إلى مكافحة حازمة للجريمة المنظمة في بلادها

دعت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، إلى مكافحة حازمة للجريمة المنظمة في بلادها.

وخلال اجتماع الخريف للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، قالت الوزيرة، التي تتنمي لحزب المستشار أولاف شولتس، في مدينة فيسبادن، اليوم الأربعاء، إن هذا النوع من الجريمة "لم يتم أخذه بجدية كافية" على مدار فترة طويلة جدا، مشيرة إلى ضرورة "التصدي معا وبشكل حازم" للجريمة المنظمة.

وفي الوقت نفسه، قالت فيزر إن ألمانيا واحدة من أكثر بلدان العالم أمانا، و"لكن هذا الأمر ليس من قبيل البداهات".

ورأت فيزر أن النظرة للجريمة المنظمة في ألمانيا تشكلت من خلال السينما والتلفزيون أو من خلال الكليشيهات لافتة إلى أن هذا لا يرقى إلى الواقع ويقلل من خطر الجرائم ويسخر من الضحايا، وأردفت: "يجب أن ندرك على نحو مؤلم أن لدينا هنا جريمة منظمة، وأنها تمثل تهديدا لديمقراطيتنا".

وطرحت فيزر استراتيجية جديدة للجريمة المنظمة تتضمن تشديد مكافحة الجريمة السيبرانية، وقالت: "ليس من المقبول على الإطلاق أن ينعزل أتباع العشائر الإجرامية داخل هياكل عائلاتهم وأن يعيشوا وفقا لنظام قيمهم خارج دولة القانون لدينا".

وتابعت الوزيرة الألمانية أنه لا ينبغي السماح لهم بأن يتجاهلوا دولة القانون والقوانين وارتكاب الكثير من الجرائم واستخدام العنف وترهيب وتخويف الناس.

وقالت فيزر يجب التصدي لمثل هذه التطورات بكل وسائل دولة القانون "لأنه ليس هناك أحد فوق القانون في دولة القانون، وهذا ما يجب أن يتعلمه أعضاء العشائر، باستخدام القوة إذا استلزم الأمر".