 السلطات الصحية الكندية تحذر من وصول الإنفلونزا إلى مرحلة الوباء - بوابة الشروق
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السلطات الصحية الكندية تحذر من وصول الإنفلونزا إلى مرحلة الوباء

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 6:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 6:05 ص

حذرت السلطات الصحية الكندية من خطورة وصول الإنفلونزا إلى مرحلة الوباء في البلاد وذلك عقب تجاوز نشاط الفيروس العتبة الموسمية، مما يمثل البداية الرسمية للوباء.
وأظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، تسجيل ارتفاع سريع في وتيرة حالات الإصابة بالإنفلونزا في جميع أنحاء البلاد، حيث أظهرت البيانات أن النسبة الأسبوعية للاختبارات الإيجابية للانفلونزا من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر ارتفعت إلى 11.7 في المائة، من 6.3 في المائة في الأسبوع السابق.
وأوصى كبير المسؤولين الطبيين في مقاعة أونتاريو الرئيسية بارتداء الأقنعة في القاعات المغلقة في محاولة للحد من أزمة ارتفاع حالات الدخول للمستشفيات في المقاطعة، لكنه لم يصل إلى حد التفويض.
وأضاف أن المستشفيات في جميع أنحاء البلاد مثقلة بالفعل بالأنفلونزا وكوفيد-19 وغيرها من الإصابات، مما يؤدي إلى تزايد الدعوات إلى إعادة ارتداء الأقنعة.

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