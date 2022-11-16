 تقارير: إسرائيل توجه أصابع الاتهام لطهران في الهجوم على الناقلة باسيفيك زيركون - بوابة الشروق
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تقارير: إسرائيل توجه أصابع الاتهام لطهران في الهجوم على الناقلة باسيفيك زيركون

سارة أحمد
نشر في: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 12:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 12:38 م

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلة، أن المصادر الأمنية إسرائيلية توجه أصابع الاتهام لطهران في إصابة الناقلة "باسيفيك زيركون"، واصفه العملية بأنها "خطأ استراتيجي من طهران".

ونقلت وسائل إعلام دولية، عن مسؤول دفاعي أمريكي إن ناقلة نفط أصيبت في هجوم بتفجير طائرة بدون طيار (درون) قبالة ساحل عمان.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن متحدث قوله إن الأسطول الأمريكي الخامس على علم بحادث تعرضت له سفينة تجارية في خليج عُمان.

وقال مسؤول لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الأربعاء إن ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرضت للقصف بطائرة بدون طيار (درون) تحمل قنابل قبالة سواحل عمان وسط تصاعد التوترات مع إيران.


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