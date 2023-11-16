إصابة مديرة اليونيسف إثر حادث في طريقها لزيارة غزة

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أصيبت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل إثر حادث مروري بينما كانت في طريقها لزيارة قطاع غزة.

وذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن راسل تعرضت لحادث سيارة في مصر أثناء سفرها إلى معبر رفح الحدودي أمس الثلاثاء، وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: "انقلبت المركبة التي كانت تستقلها على جانبها".

وواصلت رئيسة اليونيسف رحلتها لزيارة غزة رغم ذلك، ونصحها الأطباء بعد ذلك بالحصول على علاج من إصاباتها، ولذلك اختصرت راسل زيارتها للمنطقة.

وتضمنت زيارتها لقطاع غزة أحد المستشفيات. ودعت مديرة اليونيسف إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع.