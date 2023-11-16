«ريمونتادا» ماليزيا تسقط قيرغيزستان برباعية بتصفيات كأس العالم 2026

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حقق منتخب ماليزيا انتصارا مثيرا 4 / 3 على ضيفه منتخب قيرغيزستان، اليوم الخميس، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.

وتقدم المنتخب الماليزي بهدف مبكر حمل توقيع ديون كولز في الدقيقة السابعة، لكن منتخب قيرغيزستان تعادل عن طريق كايرات جيرجالبيك أولو في الدقيقة 42.

وأضاف ارينست باتيركانوف الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 44، فيما سجل كاي ميرك الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وانتفض منتخب ماليزيا في الدقائق المتبقية من اللقاء، حيث سجل الهدف الثاني، الذي جاء عبر النيران الصديقة عن طريق عارف أيمن، لاعب قيرغيزستان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.

وعاد كولز لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لماليزيا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77، ثم أحرز محمد فيصل عبدالحليم هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتشهد المجموعة أيضا مواجهة أخرى في ذات المجموعة بين منتخب عمان وضيفه منتخب تايبيه في وقت لاحق اليوم الخميس .