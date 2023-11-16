طبيب من داخل مجمع الشفاء: حالة الأطفال الخدج يرثى له

قال الدكتور خالد أبو سمرة، أخصائي جراحة بمستشفى الشفاء، إن «الوضع داخل المجمع مأساوي ويفوق الوصف»، لافتًا إلى أن «الشفاء يشهد كارثة إنسانية بالمعنى الحقيقي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «العربية»، مساء الخميس: «لا تتوفر لدينا أية مقومات للحياة، بدءًا من قطرة المياه نهاية بالعناية والمستلزمات الطبية البسيطة».

وأشار إلى استمرار انقطاع الكهرباء بشكل دائم ومتواصل، قائلًا إن «المتوفر من الوقود شحيح جدًا وغير كافٍ لتشغيل غرف العمليات أو الحضانات».

ولفت إلى أن «جنود الاحتلال داخل أسوار المجمع، وعلى الأقدام يتنقلون وينتشرون في كل مكان»، مشيرًا إلى أن «القذائف والشظايا تتطاير من حولهم».

وأكمل: «لا أحد في مأمن من الاحتلال المجرم الذي قد يصل إلى اقتحام أسرة المرضى والجرحى والعنايات المركزة والعمليات».

ونوه أن «حالة الأطفال الخدج يرثى له، بسبب عدم توفر حليب الأطفال الذي قد يبقيهم على قيد الحياة، فضلًا عن عدم توافر أجهزة التدفئة وأجهزة الرعاية الطبية والأكسجين الضروري لهم».