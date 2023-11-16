خارجية الشيوخ تكشف سبب الدعم الأمريكي اللا محدود للاحتلال الإسرائيلي

قال النائب عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن عملية طوفان الأقصى كانت بمثابة زلزال أدى لهزات كبيرة في الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هدف الاحتلال من إطالة فترة الحرب على قطاع غزة هو استرجاع صورة الدولة الأمنة والقوية وخلافه.



وأضاف "السادات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الفترة الأخيرة شهدت تقارب بين بعض الدول العربية مع الصين، وبدأ البعض يتحدث على أن الولايات المتحدة تتخلى عن المناطق النفوذ الأمريكية، ولكن بسبب عملية طوفان الأقصى، عادت الولايات المتحدة بقوة، وقامت بإرسال أكثر من حاملة طائرات، وخلاف غواصة نووية، وهذا لم يحدث من قبل.



وأشار إلى أن المساندة الأمريكية لإسرائيل لا محدودة، لأن تل أبيب تعمل على تحقيق المشروع الامريكي في الهيمنة على المنطقة، مضيفًا أن الصين لا تتدخل سياسيًا في مثل هذه الاحداث ، لأنها لا تريد التدخل في أي صراع إلا بعد الانتهاء من مشروعها الإنمائي.