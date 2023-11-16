رئيس الوزراء: اليونان سوف تعطي حزمة مساعدات قدرها 350 مليون يورو للفئات الأكثر احتياجا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقابلة مع راديو سكاي ومقره أثينا، إن حكومته سوف تقدم مخصصات تضامن اجتماعي لأكثر أفراد المجتمع احتياجا في ديسمبر بقيمة 350 مليون يورو.

وسوف يزيد حجم إعانات الأطفال بواقع 150 مليون يورو، وسوف يحصل المتقاعدون من محدودي الدخل على 150 مليون يورو بينما سوف يحصل ذو الاحتياجات الخاصة على 200 مليون يورو.

وأضاف رئيس الوزراء، ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن تحسن الأداء المالي للاقتصاد يسمح بمثل تلك الخطوات.

ويتوقف تقديم حزم الدعم الأخرى على استمرار تحسن ماليات البلاد.