بوريل مخاطبا إسرائيل: رعب واحد لا يبرر آخر

قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إنه لا ينبغي لدولة الاحتلال، أن "يدفعها الغضب" في حربها ضد حماس في قطاع غزة".

وقال بوريل، على هامش اجتماع في دولة الاحتلال، مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن: "رعب واحد لا يبرر آخر".

وأضاف بوريل: "إنني أتفهم مخاوفك وألمك، أتفهم مخاوف وآلام من تعرضوا للهجوم والذبح والاختطاف، أتفهم غضبك، ولكن دعني أطلب منك ألا يتمكن منك الغضب، أعتقد أن هذا ما يمكن أن يقوله لك أفضل أصدقاء إسرائيل، لأن ما يصنع الفرق بين مجتمع متحضر وجماعة إرهابية هو احترام الحياة البشرية"، بحسب وصفه.

واستطرد بوريل: "مات مدنيون أبرياء، بينهم آلاف الأطفال، في الأسابيع الماضية، ونعلم أيضا أن الناس يجبرون أيضا على مغادرة منازلهم ويحتاجون إلى المساعدة، إنهم بحاجة إلى الغذاء والماء والوقود والحماية".

وفقا للبيانات الصادرة عن مكتبه، قال كوهين إن إسرائيل ستواصل القتال مهما استغرق الأمر لتدمير حماس وحتى إعادة جميع الرهائن الـ239.

يذكر أن زيارة بوريل، إلى إسرائيل هي الأولى له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.