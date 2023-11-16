أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بدور مصر في الجهود الرامية إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الحرب في غزة، مؤكدا: "مصر أصبحت لاعبا عالميا".



وقال لافروف، في حديث لموقع "روسيا اليومط الإخباري، إن القمة التي عقدتها القاهرة كانت أول فعالية دولية جرت بعد أحداث 7 أكتوبر وما تلاها، مضيفا: "كان من المهم إظهار أن المجتمع الدولي لا يريد أن يشاهد بصمت ما يحدث، بل يريد وقف أية أعمال عسكرية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح للمدنيين من البلدان الأخرى بمغادرة هذه المنطقة وضمان السلام والأمن لسكان غزة".



وتطرق لافروف، إلى الوضع في الضفة الغربة المحتلة، قائلا: "اسمحوا لي أن أذكركم بالضفة الغربية، التي لم يُعلَن رسميا عن الأعمال القتالية فيها، لكنها أيضا تشهد غارات يشنها الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي لا يسهم في تهئية الظروف لبدء الانتقال إلى السلام وفي نهاية المطاف، بعد حل جميع المشاكل الإنسانية، إلى المفاوضات المباشرة حول إنشاء دولة فلسطينية".



وأضاف الوزير الروسي: "تلعب القاهرة دورا هاما في هذه العملية. وتمتد قدراتها كدولة ولاعب دولي إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. إن مصر بالفعل لاعب عالمي".