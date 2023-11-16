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تستضيف الهند، غداً، القمة الثانية لصوت الجنوب العالمي، حيث ستكون المشاركة بشكل افتراضي عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن الجدير بالذكر أن الهند قد استضافت قمة صوت الجنوب العالمي الافتتاحية خلال الفترة من 12 إلى 13 يناير الماضي، بشكل افتراضي كذلك.

وجمعت هذه المبادرة الفريدة من نوعها تحت مظلتها 125 دولة من دول الجنوب العالمي، حيث منحتهم الفرصة لتبادل وجهات نظرهم والحديث عن أولوياتهم عبر منصة مشتركة.

وخلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين، عملت الهند على ضمان أن تحظى مخاوف الجنوب العالمي بالاهتمام الواجب وأن يتم أخذ أولويات الجنوب العالمي في الاعتبار على النحو الواجب عند العمل على بحث إيجاد حلول للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا.

وستركز الدورة الثانية لقمة صوت الجنوب العالمي على إطلاع دول الجنوب العالمي على النتائج الرئيسية التي تم تحقيقها في مختلف اجتماعات مجموعة العشرين على مدار فترة رئاسة الهند.

ومن المرجح أيضا أن تتم مناقشة التحديات التي تفرضها التطورات العالمية. علاوة على ذلك، ستكون القمة بمثابة منصة لمناقشة سبل الحفاظ على الزخم القائم فيما يتعلق بتطلعنا المشترك إلى إيجاد نظام عالمي أكثر شمولاً وتمثيلاً وتقدماً.

وستتضمن الدورة الثانية لقمة صوت الجنوب العالمي 10 جلسات. وستكون الجلستان الافتتاحية والختامية على مستوى رؤساء الدول/الحكومات، وسوف يستضيفهما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وسيكون موضوع الجلسة الافتتاحية على مستوى القادة هو "معًا من أجل تحقيق النمو للجميع، بثقة الجميع" وموضوع الجلسة الختامية للقادة هو "الجنوب العالمي: معًا من أجل مستقبل واحد".

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك 8 جلسات وزارية تتناول الموضوعات التالية:

• جلسة وزراء الخارجية حول "الهند والجنوب العالمي: معًا من أجل مستقبل أفضل"

• جلسة وزراء التربية والتعليم حول "إعداد الموارد البشرية للمستقبل"

• جلسة وزراء المالية حول "تمويل التنمية التي تركز على الإنسان"

• جلسة وزراء البيئة حول "الحلول المستدامة للقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتمويل المناخ"

• جلسة وزراء الخارجية حول "الجنوب العالمي والتنمية الواحدة"

• جلسة وزراء الطاقة حول "التحول الشامل والمناسب في مجال الطاقة من أجل تنمية مستدامة"

• جلسة وزراء الصحة حول "حلول من الجنوب العالمي من أجل صحة واحدة"

• جلسة وزراء التجارة حول "الجنوب العالمي وسلاسل التوريد القادرة على الصمود"