برلين: أغلب الجرائم في ألمانيا على خلفية صراع الشرق الأوسط ترتبط بأيديولوجية أجنبية

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن أغلب الجرائم التي تم ارتكابها في ألمانيا على خلفية هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي، والحرب التي أعقبته في قطاع غزة، ترتبط بـ"أيديولوجية أجنبية"، وفقا لتقديرات الشرطة.

وأوضحت الوزارة أنه تم ارتكاب أكثر من 3278 جريمة على خلفية الصراع، وأضافت أنه يشتبه في أن هناك "أيديولوجية أجنبية" وراء 2350 من هذه الجرائم التي تمت بدوافع سياسية، وفقا لمعلومات أولية.

وبحسب توصيف الشرطة، يشار إلى وجود "أيديولوجية أجنبية" عندما تتوافر أدلة على أن وجود أيديولوجية غير دينية قادمة من الخارج، كانت تمثل عنصرا حاسما في ارتكاب جريمة ما.

وأضافت الوزارة أنه تم ارتكاب 304 جرائم بسبب "أيديولوجية دينية" مثل الإسلاموية، وفقا لأولى المعلومات أيضا. وتابعت الوزارة بالقول إن الشرطة تفترض وجود دوافع يمينية وراء 155 جريمة، وإيديولوجية يسارية في 18 حالة كخلفية لهذه الجرائم.

وبحسب البيانات، لم يتم تصنيف 451 جريمة ضمن أي من هذه الفئات.

جدير بالذكر أن هذا التقييم شمل الجرائم التي حدثت في الفترة بين 7 أكتوبر الماضي وحتى 14 نوفمبر الجاري.