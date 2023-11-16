الإعلان عن فتح باب التقدم للمنح المجرية للعام الدراسي 2024-2025

صرح السفير محمد الشناوي سفير مصر في بودابست، بأن الحكومة المجرية أعلنت عن فتح باب التقدم للمنح الجامعية وما بعد الجامعية المجرية للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، اعتباراً من يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ وحتى ١٥ يناير ٢٠٢٤.

وأضاف عبر بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن ذلك وفق برنامج المنح Stipendium Hungaricum، حيث يمكن للطلبة المصريين الراغبين في التقدم لهذه المنح الاطلاع على الشروط والتفاصيل عبر الرابط الإليكتروني:

https://stipendiumhungaricum.hu

جدير بالذكر أن المجر تقدم إلى مصر ٢٠٠ منحة دراسية جامعية وما بعد الجامعية (ماجستير / دكتوراة) سنوياً، وذلك في معظم التخصصات.

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