سيلتا فيجو يريد استعادة فيجا من الأهلي السعودي

بدأ سيلتا فيجو مفاوضات مع أهلي جدة السعودي لإعادة جابرييل فيجا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

واتفق الناديان في شهر أغسطس الماضي على انتقال فيجا للأهلي مقابل 30 مليون يورو، منها 6 ملايين نقدا والـ24 مليونًا المتبقية على دفعات.

وفي ذات السياق، نقل فابريزيو رومانو المختص في انتقالات اللاعبين، عن أحد المقربين من اللاعب: "كان هناك استفسارات من أندية مشاركة في دوري أبطال أوروبا حول وضع فيجا".

وأضاف: "هو سعيد بنسبة 100% في الأهلي، فهو يلعب في مستوى رائع ويتحلي بكامل التركيز وملتزم بالتواجد مع الفريق السعودي، ويرغب في الفوز بدوري روشن".

وخاض اللاعب الإسباني حتى الآن 9 مباريات (689 دقيقة) وسجل هدفا واحدا فقط.

وستمثل عودة لاعب الوسط تعزيزًا لصفوف سيلتا فيجو الذي يتواجد حاليا في منطقة الهبوط بالليجا (المركز الثامن عشر).

وخاض فيجا مع سيلتا الموسم الماضي 26 مباراة وسجل 11 هدفا، منها اثنان في المباراة الحاسمة بالجولة الأخيرة أمام برشلونة، ليتمكن الفريق خلالها من ضمان البقاء في دوري القسم الأول.