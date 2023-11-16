المتحدة تحصل على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال 2026

أعلنت الشركة المتحدة الحصول على حقوق بث مباريات المنتخب المصري الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بهدف إتاحة الفرصة للجمهور المصري لمتابعة مباريات المنتخب خلال مشوار التصفيات، ودعم الفريق لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم.

يأتي ذلك في إطار سعي الشركة المتحدة للحصول على حقوق بث كبرى البطولات القارية والدولية؛ لتقديم محتوى يلبي اهتمامات وتطلعات المشاهدين في الوطن العربي، وفي إطار استراتيجية "المتحدة" لتعزيز مكانتها في ريادة صناعة الترفيه والإعلام، وتقديم خدمة إعلامية متميزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى، بحضور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وأشرف سالمان رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة، والسيد/ عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد/ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي / نائب رئيس اتحاد الكرة، والسيد/ محمد يحي رئيس مجلس ادارة المتحدة للرياضة، والسيد/ سيف الوزيري نائب رئيس مجلس ادارة المتحدة للرياضة، و أسامة الشيخ رئيس قطاع قنوات الرياضة بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشات قنوات "أون تايم سبورتس"، وكذلك حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات، مما يمنح الشركات الراعية فرصة لتسويق والترويج لعلامتها التجارية خلال المباريات المتوقع أن يتابعها الملايين في الوطن العربي.

في هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية تحظي برعاية ودعم غير محدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو الذى أتت ثماره من خلال تحقيق ابطالنا لإنجازات غير مسبوقة على كافة المستويات التنافسية القارية والعالمية والاولمبية أيضا فضلا عن استضافة مصر لمختلف المنافسات والبطولات الرياضية العالمية بفضل البنية الرياضية المصرية ذات المواصفات العالمية وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للمنتخبات الوطنية المصرية من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات لإسعاد الجماهير المصرية وفى مقدمتها منتخبات كرة القدم وهو ما نجحت فيه الوزارة من خلال فصل المسؤوليات والمهام الموكلة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لتصبح فقط لتطوير المنتخبات المصرية وتصبح رابطة الأندية المحترفة هى المسئولة دون غيرها عن إدارة الدورى المصرى. وقدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر إلى مسئولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب المجهود الكبير الذى تقدمة للجمهور المصرى.

وأضاف أشرف صبحى، أن تعاون الشركات الراعية مع الشركة المتحدة و الاتحاد المصرى لكرة القدم ظهر بشكل كبير على جميع المنتخبات الوطنية المختلفه من توفير احتياجات لهم وهذا الأمر ظهر ايضا بنقل جميع الأحداث المهمة عبر القنوات التلفزيونية.