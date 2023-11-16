الكويت والسعودية توقعان اتفاقية دراسة جدوى الربط السككي بين البلدين

وقعت وزارة الأشغال العامة الكويتية والخطوط الحديدية السعودية، ومجموعة "سيسترا" اتفاقية عقد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي بين البلدين.

وأوضحت وزارة الأشغال الكويتية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن وكيل الوزارة عيد الرشيدي وقع مع نائب رئيس الخدمات المشتركة من الخطوط الحديدية السعودية صلاح العمير الاتفاقية التي تهدف إلى تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال.

ونقل البيان عن الرشيدي قوله، إن أهمية الاتفاقية تأتي باعتبارها رغبة من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود علاوة على خدمة عملية النقل في البلدين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي كذلك في إطار التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين البلدين إذ أن المسافة بين مدينة الكويت والرياض تبلغ 650 كيلومترًا، وستعمل الدراسات على تقليصها عبر الربط السككي، مبينا أن المدة الزمنية للانتهاء من اتفاقية دراسة الجدوى هي ستة أشهر.