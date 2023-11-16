كشف روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أهمية تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام منتخب جيبوتي، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "كان بالنسبة لنا أمر أساسي أن نبدأ المنافسة بشكل قوي وأن نفوز بنتيجة كبيرة، سجلنا 6 أهداف وكنا نستطيع تسجيل أهداف أكثر".

وأضاف: "هذه المباريات مرهقة للغاية، لأن من الممكن أن يتغير ظروفها ولكننا استطعنا أن نحسمها مبكرًا، لأننا بدأنا بشكل جيد، وسنغلق صفحة جيبوتي".

وأوضح: "نتيجة اليوم لن تخدعنا بكل تأكيد وأنا أعرف جيدًا ظروف المباراة وقوة المنافس واعرف ظروف المباريات القادمة مع فرق أخرى وحصل قبل كدا اننا قدرنا نفوز المباريات بشكل مقنع وسجلنا أهداف عديدة أيضًا".

وأكمل: "نحن ننظر للمنافسة على التأهل والخصم ليس على مستوى منتخب مصر ونعلم أن القادم أصعب بكل تأكيد سؤال ليكم هل نتيجة ٦ صفر حدثت من قبل ما منتخب مصر!".

وأشار: "مجموعتنا في التصفيات ليست سهلة نهائيا ولكن النتيجة التي حققناها هو أن الفريق بقى فيه ثبات وتناغم بين اللاعبين و انهارده مبقش في مباريات سهلة في كرة القدم الحديثة".

وأتم: "لاعب بقيمة صلاح يقدر يسجل هدف في اى لحظة و صلاح بيعرف يخطف هدف في اى لحظة ولكن هناك عمل جماعي من الفريق ساهمت في تسجيل صلاح سوبر هاتريك اليوم و الهدف الثالث كان رائع جداا لأن الكرة لمسها كل اللاعبين وسحبنا الخصم في المساحات وكان هناك أداء هجومي كويس من فتوح اليوم".