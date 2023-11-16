ميقاتي يدعو إلى تجنيب لبنان الانهيارات القاتلة

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، الجميع إلى "التكاتف لتجنيب لبنان الانهيارات القاتلة"، مؤكدا أن "مشهدياتِ الدم والقتل في غزَّة لن تقوى على قتل الحق".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، خلال مداخلة في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في السرايا: "إننا نتابع معا تحمّل مسئولية تصريف الأعمال وتيسير شئون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات".

ولفت ميقاتي إلى أن "حرب غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، كانت محور كلمتي في القمة العربية والإسلامية، وكان جميع الملوك والرؤساء متجاوبين ومدركين مخاطر الأوضاع وتطوراتها".

وأضاف أن "كل هذه التحديات والاخطار، تجعلنا نتبصر أعمق ونفكر أكثر في وضعنا الداخلي، مؤكدين دوما ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، ليكتمل عقد المؤسسات ونعمل سوية لإعادة لبنان أقوى وأكثر مناعة".

وقال ميقاتي: "لقد تأكد لي من خلال لقاءاتي الدولية، حرص الكل على لبنان. لبناننا حاجة عربية وضرورة حضارية، ومن واجبنا أن نحمي وطننا بالوحدة والابتعاد عن التشرذم".

كما أشار إلى أن الرأي العام العالمي "بدأ يتفهم هذا الموضوع الإنساني وأبعاد العدوان الإسرائيلي في غزة، الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات وتدمير كل مقومات الحياة"، لافتا إلى أن القرار الذي صدر أمس عن مجلس الأمن يشكل بداية لوقف إطلاق النار والسعي الحثيث لتبادل الأسرى المدنيين كمرحلة أولى، تمهيدا للوصول الى وقف نهائي لإطلاق النار.

وأكد ميقاتي أن البعض يحاول إدخال الحكومة مجددا في "نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري"، مشددا على المضي في العمل والابتعاد عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون.

وأوضح أن "الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق أجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات أساسية في هذه المرحلة المفصلية"، لافتا إلى أن أي قرار سيتخذ بالنسبة لأي استحقاق داهم، سيكون منطلقه بالدرجة الأولى مصلحة الوطن وأولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة".

وأكد ميقاتي أن "الحكومة لن تكون ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة".