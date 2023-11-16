منسق أطباء بلا حدود في مجمع الشفاء: إطلاق النار والقذائف مستمر على مدار الساعة

قال منسق منظمة أطباء بلا حدود في مجمع الشفاء محمد حواجرة، إنه متواجد في مقر المنظمة الذي يبعد 200 متر عن المجمع، منوهًا أن محيط المكان محاصر ومغلق بشكل كامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»، مساء الخميس، أن أي شخص يحاول الخروج يتعرض للاستهداف من قوات الاحتلال، لافتًا إلى أن «شبكة الاتصالات في المجمع انقطعت بالكامل».

وأشار إلى أن «مقر المنظمة 20 يضم موظفًا وعائلاتهم، إضافة إلى عدد كبير من النازحين»، قائلًا إنه «لا يوجد ماء للشرب أو غذاء متوفر لهم منذ 4 أيام».

وذكر أنهم حاولوا الاتصال بالصليب الأحمر لتوفير الاحتياجات لكن هناك مشكلة في الاتصالات، معقبًا: «لا أحد يستمع إلينا بسبب المعركة الجارية في محيط المجمع والمقر».

وأكمل: «من يخرج رأسه من الباب يتم إطلاق النار عليه، ونناشد إيصال رسالة للمعنيين من أجل محاولة إيصال مياه للشرب لنا على الأقل».

ونوه أن «المنطقة أشبه بساحة حرب»، مشيرًا إلى أن إطلاق النار والقذائف مستمر بشكل عنيف وعلى مدار الساعة».