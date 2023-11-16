برلمان إسبانيا يوافق على تولي سانشيز رئاسة الحكومة

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صوت البرلمان الإسباني بفارق ضئيل اليوم الخميس، على بقاء رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في منصبه لمدة أربع سنوات أخرى، بعد حوالي أربعة أشهر من إجراء انتخابات مبكرة.

ونجح سانشيز، زعيم حزب العمال الاشتراكي الإسباني، في الفوز بتأييد 179 صوتا مقابل اعتراض 171، عقب معارضة شديدة لقراره بتقديم تنازلات للانفصاليين الكتالونيين لتشكيل ائتلاف عمل.

ويقود سانشيز، 51 عاما، رابع أكبر اقتصاد في أوروبا منذ منتصف عام 2018.

وحل حزب العمال الاشتراكي في المركز الثاني في انتخابات 23 يوليو، خلف حزب الشعب المحافظ بقيادة ألبرتو نونيز فيخو، لكن محاولة فيخو لتأليف حكومة رفضها مجلس النواب بنهاية سبتمبر.

وعبر سياسيون من حزبي الشعب وفوكس الشعبوي اليميني المتطرف عن اعتراضهما الشديد لتشكيل حكومة يسارية تستند إلى أصوات الانفصاليين.

واتهم المتحدثون الرسميون لحزب الشعب، سانشيز "ببيع إسبانيا" من أجل البقاء في السلطة، وشراء أصوات في البرلمان عبر التعهد بالإفلات من العقاب والرضوخ "لابتزاز الانفصاليين".