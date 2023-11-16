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بويول: تشافي قادر على تصحيح مسار برشلونة

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 4:16 ص | آخر تحديث: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 4:16 ص

أكد كارليس بويول أسطورة نادي برشلونة الإسباني، على ثقته في تشافي هيرنانديز، بالخروج من الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق خلال الموسم الحالي.

يواجه برشلونة أزمة قوية في الوقت الحالي، تتمثل في الانتقادات الموجهة للفريق، بسبب تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة. قال بويول في تصريحاته لقناة برشلونة: "أنا أثق في تشافي وكل لاعبي برشلونة في العودة إلى المسار الصحيح هذا الموسم".

تابع:"لقد عشت لحظات عديدة مع تشافي، وأنا سعيد بوجوده هنا في النادي". أضاف:"برشلونة يمر بلحظة صعبة، لكنني أعلم أن تشافي سيعرف كيفية إدارة هذه اللحظة، سيعرف كيفية نقل الثقة إلى اللاعبين، الذين يتعين عليهم تغيير الوضع".

وأضاف: "نحن نعرف برشلونة بالفعل، عندما يخسرون مباراتين أو لا يلعبون بشكل جيد في مباراتين، يكون هناك الكثير من الانتقادات والمطالب الضخمة، لكن أنا أثق في الفريق وفي تشافي".

أتم:"هذا الموسم مررنا بلحظات صعبة، مع العديد من الإصابات، وهذا يجعل الأمور صعبة دائمًا، لكن أكرر لدي ثقة في الفريق، يجب إجراء التقييمات في نهاية الموسم".


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