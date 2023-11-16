قطر تصادق على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه

أودعت دولة قطر وثيقة التصديق على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي اعتمدتها المنظمة بتاريخ الثالث تشرين الثاني / نوفمبر 2001 في دورتها الحادية والثلاثين.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الخميس، جاء إيداع دولة قطر وثيقة التصديق على الاتفاقية المذكورة، خلال حفل تصديق اتفاقيات "اليونسكو" للدول الأعضاء، على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين لمؤتمرها العام، المنعقد بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، للفترة من السابع وحتى 22 من الشهر الجاري.

وتهدف الاتفاقية إلى حماية التراث المغمور تحت الماء من خطر الاندثار، جراء الاستغلال التجاري والصناعي وأعمال النهب التي تشهدها الطرق المائية في العالم، والحفاظ عليه لأجيال المستقبل، وتعزيز تبادل المعلومات، وزيادة الوعي بأهمية هذا التراث.

وقال علي المعرفي القائم بمهام الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم إن المصادقة على الاتفاقية تعكس تضافر الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بدولة قطر، مما يؤكد التزام الدولة بالمحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه، وحمايته وضمان استدامته، كونه جزءا لا يتجزأ من التراث الإنساني.

ونوه ناصر بن حمد الحنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر، لدى "اليونسكو" إلى أن الانضمام للاتفاقية يجسد الاهتمام الكبير لدولة قطر في حماية التراث العالمي، ودعم جميع جهود وآليات المجتمع الدولي من خلال "اليونسكو" لتعزيز التراث الإنساني.