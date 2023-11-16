برشلونة يجد حلا لإنهاء أزمة البرازيلي روكي

كشف تقرير صحفي إسباني، عن نهاية أزمة البرازيلي فيتور روكي، مهاجم أتلتيكو باراناينسي، مع ناديه الجديد برشلونة.

وكان روكي قد وقع لصالح برشلونة بشكل نهائي الصيف الماضي، على أن ينضم في يناير المقبل لصفوف البلوجرانا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يعمل على تحقيق دخل لا يقل عن 30 مليون يورو من مشروع "بارسا ستوديوز" قبل نهاية عام 2023، بعد مواجهة بعض المشاكل مؤخرًا.

وأضافت الصحيفة: "وعد برشلونة بإبلاغ فيتور روكي بنواياه في منتصف شهر نوفمبر الجاري، والآن رسالة النادي إلى اللاعب أنهم يشعرون براحة بال لإتمام انتقاله في يناير المقبل بلا مشاكل".

وأشار التقرير، إلى أن رابطة الليجا على علم بتحركات برشلونة، وإذا نجحت إدارة النادي الكتالوني في ضخ الأموال سيكون لديه الضوء الأخضر لإتمام الصفقات.