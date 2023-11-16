المكتب الاتحادي للبيئة بألمانيا يطالب بتقليص الإعانات الحكومية الضارة بالبيئة

طالب رئيس المكتب الاتحادي للبيئة في ألمانيا ديرك ميسنر، بتقليص الإعانات الضارة بالمناخ في الميزانية، وذلك بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية، أمس الأربعاء، بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الموازنة التكميلية لعام 2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة لمكافحة أزمة كورونا على حماية المناخ.

وفي تصريحات لـ(د.ب.أ)، قال ميسنر اليوم الخميس، إنه يجب العثور على إجابات سريعة حول كيفية تمويل التحول البيئي في حال عدم توافر موارد من صندوق المناخ.

وأضاف أن "من الممكن الحصول على فسح مالية إضافية في حال سارعت الحكومة الآن بتقليص الإعانات الضارة بالبيئة والمناخ".

ووفقا لحسابات المكتب، وصلت قيمة هذه الإعانات في عام 2018 إلى ما لا يقل عن 4ر65 مليار يورو.

وأشار ميسنر إلى أن دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى كانت اتفقت في مايو 2016 على إنهاء الإعانات الضارة بالمناخ المخصصة للنفط والغاز والفحم بحلول عام 2025.

وأضاف: "يمكن الآن وضع خارطة طريق حول كيفية تخفيض الإعانات الضارة بالبيئة في ألمانيا كما تم الاتفاق عليه بالفعل على المستوى الدولي".

وتابع: "ثمة مثال بارز على ذلك هو تخفيض ضريبة الطاقة على الديزل والذي يدعم مبيعات سيارات الديزل ويمنع التحول إلى التنقل الكهربائي"، وطالب ميسنر بإلغاء الامتياز الممنوح لسيارات الخدمة الذي يدعم بالدرجة الأولى بيع سيارات الاحتراق الكبيرة وتستفيد منه الفئات ذات الدخل المرتفع.

تجدر الإشارة إلى أن حكم المحكمة الدستورية سيتسبب في حدوث فجوة مالية كبيرة بقيمة 60 مليار يورو في تمويل المشاريع المناخية التابعة للحكومة الألمانية.