روسيا تتوعد بالانتقام من التشيك حال تجميد ممتلكاتها لديها

توعدت روسيا التشيك باتخاذ إجراءات انتقامية حال إقدامها على تجميد ممتلكاتها على أراضيها.

وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "آر تي عربية" الروسية اليوم الخميس: "نحن بحاجة إلى تحليل ما (من ممتلكاتنا الموجودة) في التشيك، وفي حالة.. إضفاء براغ الطابع الرسمي على الخطوات غير الودية.. سنقدم ردا".

وكان وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، قد أعلن أمس الأربعاء، عن موافقة حكومة بلاده على تجميد ممتلكات الدولة الروسية، فيما تم إدراج "شركة إدارة الأصول الروسية في الخارج" في قائمة العقوبات الوطنية التشيكية.

وشدد بيسكوف، على أن روسيا تعتبر مثل هذه القرارات التي تتخذها السلطات الأجنبية، غير مشروعة على الإطلاق ولا تتوافق مع القانون الدولي، ويقوم الخبراء الروس الآن بتحليل الوضع لتقليل المخاطر.

وأكد بيسكوف أن "شركة إدارة الأصول الروسية في الخارج" هي "المالك والمشغل.. لممتلكاتنا في الخارج، بما في ذلك في جمهورية التشيك.. وكل المواقع التي تعود ملكيتها إلينا، باستثناء تلك التي تتمتع بوضع دبلوماسي، معرضة للخطر الآن".