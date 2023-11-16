قال مراسل العربية من مجمع الشفاء خضر الزعنون، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته داخل المجمع وكل أقسامه»، منوهًا أن الدبابات متواجدة بالعشرات في محيط الشفاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «العربية»، مساء الخميس، أن «الجنود بالعشرات يتجولون في المجمع، ويجرون أعمال تدقيق وتفتيش وتخريب وتدمير للممتلكات وأسوار المستشفى والطرق المحيطة بالمباني والطرق الرئيسية المؤدية إلى المجمع».

وأشار إلى «تدمير السور الجنوبي والشمالي بالجرافات الإسرائيلية»، لافتًا إلى «إحراق العديد من السيارات التابعة للأطباء والمواطنين من النازحين داخل المستشفى».

ولفت إلى أن «الحالة الإنسانية مريرة في المجمع»، قائلًا إن «المواطنين من الجرحى والمصابين والنازحين والأطقم الطبية والإدارية والإسعاف يتضورون جوعًا وألمًا».

ونوه أن «الموجودين في المجمع بحاجة ماسة إلى المياه، خاصة الأطفال الذين أصبحوا عطشى ولا يجدون مياه الشرب، في ظل عملية عسكرية متواصلة لليوم السابع على التوالي».

وأوضح أن «المجمع محاصر بشكل عسكري مشدد»، مضيفًا: «جنود الاحتلال يجوبون المستشفى ويروعون الأطفال والنساء وكبار السن، وسط وضع إنساني صعب وصحي وطبي مؤلم».

وأكمل: «لا يجد الجرحى من يضمد جراحهم في ظل انعدام المنظومة الصحية منذ أيام، المجمع أصبح ثكنة عسكرية، وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحاصر المستشفى».