نائبة عربية فى الكنيست الإسرائيلي: تعليق عضويتي مؤقتا عقاب لموقفي الرافض للحرب في غزة

قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما سليمان، إن قرار لجنة السلوكيات البرلمانية تعليق مشاركتها فى جلسات اللجان بشكل مؤقت "قرار سياسي، وعقاب لموقفي الرافض للحرب فى غزة".

وأضافت في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أمس الأربعاء، أن القرار "يعبر عن حملة شرسة لقمع أي صوت مناهض للاحتلال".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن لجنة الاخلاقيات في الكنيست أوقفت النائبة عايدة توما سليمان، من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، والنائبة إيمان خطيب ياسين من "القائمة العربية الموحدة"، عن المشاركة في اجتماعات الكنيست بسبب تصريحاتهما بشأن الحرب على غزة.

وأوضحت توما أن القرار يعني "إبعادي عن جلسات الكنيست، وعدم السماح لي بطرح الخطابات أو المناقشة في اللجان البرلمانية، وفقط التصويت، وعمليا الهدف هو إخراسي فى برلمان الدولة التى تدعي أنها الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط".

كما أشارت توما إلى أن تعليق عضويتها جاء إثر "تغريدة تتضمن أصواتا وشهادات حية لأطباء من داخل مستشفى الشفاء في غزة، يتحدثون فيها عما يرون".

وقالت توما إن التغريدة "اعتُبرت إساءة للجيش في وقت الحرب، وهي تهمة كبيرة جدا لا تتلاءم مع كل ما ينشر في وسائل الإعلام، وأنا كل ما قمت به هو الاقتباس من وسائل إعلام".

ونقلت هيئة البث في ذلك الحين عن لجنة الأخلاقيات قولها إن القرار جاء على ضوء منشور لها على موقع إكس (تويتر سابقا) جاء فيه "حسب إفادات مستشفى الشفاء، فإن الجيش الإسرائيلي يهاجم المستشفى بالقنابل الفسفورية. وأن النازحين يتعرضون لإطلاق النار في الممرات المكتظة بالناس".

وأضافت "ما زالوا يصرون هنا على أن الجيش ’الأخلاقي في العالم’ لا يؤذي الأبرياء ولا يهاجم المستشفيات".

وكشفت عن قلة عدد الأصوات الداعية لوقف الحرب فى الكنيست الإسرائيلي وقالت "للأسف، نحن قلّة نحن كتلة من خمسة نواب نرفض الحرب، وهناك دعم جارف من بقية أعضاء الكنيست للحرب".

وأكدت: "القرار هو محاكمة سياسية لإصراري أنا وزملائي الأربعة في الكنيست على موقفنا الرافض للحرب، وعدم موافقتنا على حل عسكري".

ودعت سليمان إلى التوجه فورا إلى مفاوضات سلمية تنتهي بحل سياسي وواضح "يمنح الشعب الفلسطيني الحرية ويخلصه من الاحتلال، ويمكّنه من إقامة دولته المستقلة على الأراضي المحتلة في عام 67".

وأضافت "ندعو لوقف الحرب فورا على غزة، وإعادة المخطوفين، وبدء عملية تبادل للأسرى، هذا هو المطلب الأساسي، دائرة الدم هذه يجب أن تنتهي فورا ويجب الدخول في مفاوضات من أجل حل سياسي، وليس أي حل عسكري".

وعن خطواتها القادمة وما إذا كانت تعتزم التصعيد قالت "ليس أمامي أي طريق الآن لنقض هذا القرار سوى أن أُسمع صوتي من خلال منابر خارج الكنيست".

- لا تراجع

وأكدت أنه لا تراجع عن الموقف الرافض للحرب وقالت "نحن نصر على هذا الموقف وسنستمر بالدعوة لذلك من على كل منبر، نحن نريد إخراج المدنيين خارج دائرة الصراع وخارج دائرة الدم، وهذا مطلب إنساني وعادل وطبيعي".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الأربعاء إن عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 11 ألفا و500 شهيد منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 4710 أطفال.

وذكر مسئول في المكتب خلال مؤتمر صحفي أن عدد المصابين بلغ 29 ألفا و800، في حين وصل عدد المفقودين إلى 3640 بينهم 1770 طفلا، مضيفا أن 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة في غزة.