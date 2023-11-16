تعليم المنيا يبحث تطبيق مبادرة وطني داخل التعليم الخاص لغرس الشعور الولاء

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عقد الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمديري مدارس التعليم الخاص والممثلين القانونيين للمدارس بمدرسة الزهراء الجنوبية 2 في المنيا الجديدة؛ لمناقشة تفعيل أنشطة مبادرة "وطني"، تحت شعار إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق لتعريف أبنائنا التحديات والإنجازات.

وجاء ذلك بحضور محمد فاروق مدير التعليم الخاص، والدكتور كمال يوسف الممثل القانوني للمدارس الخاصة، والدكتور عمر عبد اللطيف الممثل القانوني لمدارس الزهراء، والمستشار أحمد سليمان رئيس مجلس أمناء الإدارة، وأحمد رشاد مدير مدرسة الزهراء الجنوبية 2، ونجلاء الكاشف مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة المنيا التعليمية.

وناقش مدير عام إدارة المنيا التعليمية، الاجتماع ضرورة الالتزام بتنفيذ مواد القرار الوزاري 420 لسنة 2014 وتعديلاته، والالتزام بالقرار الوزاري رقم 195 لسنة 2023 بشأن نظام الدراسة، والتقييم لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية.

وأكد الالتزام بالقرار الوزاري رقم 194 لسنة 2020 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية، والالتزام بالقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة النظام، والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي.

وطرحت نجلاء الكاشف مدير العلاقات العامة والإعلام ومنسق عام مبادرة "وطني" بإدارة المنيا التعليمية، تفعيل أنشطة مبادرة "وطني"، تحت شعار "إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق"، داخل مدارس إدارة المنيا التعليمية.

وأكدت تفعيل دور المدرسة في تعميق الشعور بالانتماء والولاء إلى الوطن في نفوس الطلاب؛ لأنه أحد دعائم بناء الفرد والمجتمع.

وأشارت إلى ضرورة تعريف الطلاب بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية من بناء وتطوير من أجل بناء الشخصية المصرية، وإطلاق إمكاناتها من خلال بناء طالب معتز بذاته ومبدع ومسئول يفخر بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها.

ومن جانبه، أكد محمد فاروق مدير التعليم الخاص بإدارة المنيا التعليمية، عقد لقاءات دورية شهرية مع ممثلي المدارس الخاصة للمتابعة والتواصل المستمر، ولمناقشة المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة ووضع حلول لها.

وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب الأسئلة والنقاش بين مدير عام الإدارة والحضور، وتم الرد عليها.