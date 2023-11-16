إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم في شمال سيناء

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة هامبورجر فاسدة في مدينة بئر العبد في شمال سيناء، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وتلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء إخطارا يفيد بتسمم 5 أشخاص نتيجة تناول طعام فاسد في الشقة السكنية التي يقطنونها بعمارة رقم 29 في مدينة بئر العبد، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد التخصصي للعلاج.

وقالت مصادر طبية، إن المصابين هم كلا من: علاء ماهر سلامة حميدو، 24 سنة، سامية ماهر سلامة حميدو، 20 سنة، جيهان ماهر سلامة حميدو، 15 سنة، أحمد ماهر سلامة حميدو، ١٢سنة، غزال خليل حميدو (أنثى)، 41 سنة، وأصيبوا بقيء ومغص معوي.

أشارت المصادر إلى أن حالة الاسرة مستقرة، وأنه تم إجراء الإسعافات الأولية لهم.