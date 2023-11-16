 إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم في شمال سيناء - بوابة الشروق
الخميس 16 نوفمبر 2023 4:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم في شمال سيناء

مصطفي سنجر:
نشر في: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 4:28 م | آخر تحديث: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 4:28 م

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة هامبورجر فاسدة في مدينة بئر العبد في شمال سيناء، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وتلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء إخطارا يفيد بتسمم 5 أشخاص نتيجة تناول طعام فاسد في الشقة السكنية التي يقطنونها بعمارة رقم 29 في مدينة بئر العبد، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد التخصصي للعلاج.

وقالت مصادر طبية، إن المصابين هم كلا من: علاء ماهر سلامة حميدو، 24 سنة، سامية ماهر سلامة حميدو، 20 سنة، جيهان ماهر سلامة حميدو، 15 سنة، أحمد ماهر سلامة حميدو، ١٢سنة، غزال خليل حميدو (أنثى)، 41 سنة، وأصيبوا بقيء ومغص معوي.

أشارت المصادر إلى أن حالة الاسرة مستقرة، وأنه تم إجراء الإسعافات الأولية لهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك