المصري يقرر بيع مروان حمدي

أعلن نادي المصري البورسعيدي عرض مروان حمدي، مهاجم الفريق، للبيع بشأن ما بدر منه خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري البورسعيدي.

وقال محمد موسى، عضو مجلس إدارة المصري، في تصريحات لقناة صدى البلد: "اتخذنا قرارًا بعد مباراة بيراميدز بساعة واحدة بشأن واقعة مروان حمدي، لأن كرامة جماهير بورسعيد من كرامة مجلس الإدارة، ولن نرضى بالموقف الذي حدث".

وأضاف: "عرضنا مروان حمدي للبيع بسبب ما بدر منه تجاه الجماهير في مباراة بيراميدز، وهناك أندية عديدة تريد التعاقد معه ولكن ننتظر أن نحصل على أكبر استفادة، وأسعار اللاعبين معروفة وبالتالي سعر مروان حمدي معروف".

وأكمل: "مروان حاول الاعتذار أكثر من مرة، وأرى أن هذه المرة الثانية له والموقف صعب للغاية، وجماهير بورسعيد ستكون القاضي في هذه القضية".

وكان مروان حمدي قد "بصق" على جماهير المصري البورسعيدي أثناء استبداله في مواجهة بيراميدز التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.