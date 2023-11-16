 رئيس الإسكندرية الأزهرية يتفقد معاهد أبو قير التعليمية - بوابة الشروق
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رئيس الإسكندرية الأزهرية يتفقد معاهد أبو قير التعليمية

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 1:31 م | آخر تحديث: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 1:31 م

تفقد الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، سير العملية التعليمية بمعاهد منطقة أبو قير التابعة لإدارة المنتزه التعليمية الأزهرية.

وخلال جولته، حث رئيس المنطقة الطلاب على الالتزام بالحضور، والاستفادة من شرح المعلمين، والالتزام بأخلاق الطالب الأزهري التي تتفق مع مؤسستنا الأزهرية العريقة، وشدد على ضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وبذل كل الجهد في توصيل المعلومة للطلاب وسعة الصدر لاستقبال استفساراتهم.

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية، بمتابعة المعاهد من حيث الحالة الأمنية من مبنى وأبواب وأسوار ومتابعة الحراسة اليومية، من حيث انضباطها وكفايتها والحالة الأمنية للمنطقة المحيطة بالمعاهد.


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