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باكستان تدين القصف الإسرائيلي قرب المستشفى الميداني الأردني في غزة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 10:33 م | آخر تحديث: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 10:33 م

أدانت باكستان بشدة اليوم الخميس، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة سبعة موظفين أردنيين.

ونقلت وكالة " أسوشيتد برس أوف باكستان" للأنباء، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ممتاز زهرة بلوش قولها في بيان: "هذا الهجوم اللاإنساني هو الأحدث في سلسلة الهجمات التي استهدفت المستشفيات والمرافق الطبية في غزة ويشكل جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وقالت بلوش إن باكستان انضمت إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل في ذلك الحادث الوحشي وغيره من الهجمات التي استهدفت المرافق الطبية في غزة، ومحاسبة قوات الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت بلوش: "يتعين على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوضع حد للفظائع التي ترتكب في غزة، ووقف فوري لإطلاق النار لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية".

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