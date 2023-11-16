مديرية شباب بالجيزة تنفذ اللقاء الحواري الرابع للتوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تنفيذ اللقاء الحواري الرابع للتوعية بضرورة المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة بمركز شباب أوسيم.

وشارك باللقاء، عدد كبير من الشاب والفتيات من إدارات (أوسيم ومنشأة القناطر) من برلمان الشباب، أعضاء مراكز الشباب وطلبة الجامعات.

وناقش اللقاء، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وحث الشباب وتوعيتهم على أهمية المشاركة السياسية والتعبير عن رأيهم بمنتهى الحرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على الدور الكبير الذى تقوم به الوزارة فى التنوير والتوعية بأهمية المشاركة السياسية ولا سيما للشباب الذين يمثلون مستقبل مصر.

ومن جهته، أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الشباب فى التأثير فى المجتمع مؤكداً أنهم السبيل الأول للنهوض بالوطن وتحقيق غدٍ أفضل لذا وجب علينا تقديم هذه البرامج التى تساهم فى توعيتهم وتنمية معارفهم.

الجدير بالذكر، أنه يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي سوف تنفذ خلال الفترة المقبلة في مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.