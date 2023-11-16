تحدث النجم البرازيلي مارسيلو، لاعب فريق فلومينينسي، عن سر انتصارات ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

وقضى النجم البرازيلي الموسم الماضي مع أولمبياكوس اليوناني بعد رحيله عن ريال مدريد، وفي فبراير الماضي انضم إلى نادي فلومينينسي الذي توج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس والتأهل إلى كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وقال مارسيلو في تصريحات لصحيفة أوجوجو البرتغالية:"في ريال مدريد، علينا الفوز دائماً، لا يوجد خيار آخر، في اليوم الذي تخسر فيه يكون الأمر صعباً ،إذا لم تفز بالمباراة التالية لن يرحمك أحد من الجماهير، ثم تفهم لماذا ريال مدريد رائع جدا".

تابع:"لا أعتقد أن هناك من يكره زيدان، في 2016 ، 2017 ، كان هناك حارس مرمى احتياطي كيكو كاسيا، لعب 24 مباراة، تخيل حارس مرمى احتياطي يلعب 24 مباراة".

أضاف:"ميسي لم يتحدث أثناء المباريات وحاولت عدم التحدث معه لأنه كان هادئًا، قلنا دائمًا أنه يجب أن نتركه هكذا، لأننا إذا قررنا عرقلته، فإننا سنستفزه ثم سيغضب، وإذا غضب ازدادت صعوبة التعامل معه."

كشف:"كريستيانو رونالدو تحدث معي عن الانتقال إلى صفوف فريق النصر السعودي ، كانت لدي بعض العروض، ليس فقط من النصر، لكنني كنت بحاجة للعودة إلى البرازيل".