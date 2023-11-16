مصدر مطلع يكشف ملامح اتفاق وقف إطلاق النارالمحتمل في غزة والإفراج عن الرهائن

بدا أن شروط وقف إطلاق النار المؤقت في غزة والإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس يتشكل اليوم الخميس في المفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر.



وأكد مصدر مطلع على المحادثات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الاتفاق المحتمل يتضمن الإفراج عن 50 امرأة وطفلا من الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة المحاصر.



ومن شأن الاتفاق أن يفضي إلى وقف القتال لمدة تترواح ما بين ثلاثة وخمسة أيام، وزيادة المساعدات الإنسانية التي تحصل عليها غزة، فضلا عن الإفراج عن عدد من المعتقلات الفلسطينيات والأطفال المحتجزين بالسجون الإسرائيلية.



وذكر المصدر أن حماس وافقت من حيث المبدأ على هذه النقاط.



وقال مصدر أمني مصري، إن الاتفاق يتضمن الإفراج عن 50 امرأة وطفلا من الأسرى لدى حماس، مقابل الإفراج عن 75 امرأة وطفلا تحتجزهم إسرائيل.



وأوضحت المصادر، أن المساعدات التي تمر من معبر رفح ستزداد إلى 200 شاحنة يوميا وسيتم إدخال وقود يوميا.



وتتواصل جهود التوصل لوقف إطلاق نار وتأمين الإفراج عن الأسرى منذ أسابيع، فيما تعمل مصر وقطر كوسيطين بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة.



ورغم ذلك ثبت أن دعوات وقف إطلاق النار في غزة مثيرة للجدل للغاية.



ورفضت إسرائيل مطالبات قادة أوروبيين بوقف إطلاق النار بصور قاطعة، وأشارت إلى أن وقفا أطول لإطلاق النار سيتيح لحماس الفرصة لجمع صفوفها مجددا والإعداد لمزيد من الهجمات.