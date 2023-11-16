وزير الزراعة الألماني ينتقد سماح الاتحاد الأوروبي مجددا باستخدام مبيد جليفوسات

انتقد وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير، سماح الاتحاد الأوروبي مجددا باستخدام مبيد جليفوسات لعشرة أعوام أخرى، وصرح بأنه يعول على اتخاذ خطوات محتملة على المستوى الوطني.

وقال أوزديمير في برلين اليوم الخميس، إن قرار المفوضية الأوروبية لم يأخذ في الاعتبار سلوك التصويت داخل لجنة الاتحاد الأوروبي المختصة.

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر:" اشعر بالأسف الشديد لهذا الأمر"، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك رغبة في إعادة السماح باستخدام هذا المبيد، فإنه كان من الممكن جعل هذه الخطوة مقيدة للغاية ولفترة زمنية أقل.

وتعليقا على ما سيتم إجراؤه في ألمانيا لاحقا بناء على هذا القرار، أشار أوزديمير إلى الاتفاق الذي تم التوافق عليه في اتفاقية الائتلاف الحاكم والذي ينص على سحب مبيد الجليفوسات من السوق بحلول عام 2023.

وأردف:" في هذا الصدد، أفترض أن كل الأحزاب الثلاثة الشريكة في الائتلاف الحاكم تشعر بالتزام حيال هذا وستقوم بتنفيذه الآن معا بحيث نستغل مجال الحركة لدينا على الصعيد الوطني في إطار ما حددته بروكسل".

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الاتحاد الأوروبي سمح باستخدام مبيد الـ"جليفوسات" المثير للجدل للتخلص من الأعشاب، لمدة 10 أعوام أخرى، ولكن وفقا لشروط وقيود جديدة. ومن المقرر أن تنتهي فترة التصريح الحالي لاستخدام المبيد داخل الاتحاد الأوروبي، في 15 من ديسمبر المقبل.

وسبق هذا التطور أنه لم يكن هناك عدد كافٍ من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يؤيدون مواصلة استخدام المبيد كما لم يكن هناك عدد كاف من ممثلي الدول الأعضاء يعارضون هذا داخل لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، تمكنت المفوضية الأوروبية من اتخاذ القرار بنفسها.

وهناك حالة من الخلاف بشأن ما إذا كانت مادة "الجليفوسات" تسبب الاصابة بالسرطان. كما أن هناك أيضا مخاطر محتملة على البيئة. ولم يتوصل تحقيق موسع أجرته الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية مؤخرا، إلى وجود مخاطر غير مقبولة، ولكنه أشار إلى وجود فجوات في البيانات المتوفرة في العديد من القطاعات.

وأوضح اوزديميز أن ألمانيا امتنعت مجددا عن التصويت أثناء أخذ الأصوات على مواصلة استخدام المبيد ويرجع ذلك إلى أن الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين يؤيد تمديد السماح باستخدام الجليفوسات بينما يعارض حزب الخضر هذه الخطوة.